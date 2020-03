Suppen mit Mehrwert - Solidarität zum Löffeln –

die Fastensuppen in Erl und Ebbs

Denn wie das Amen zum Gebet gehört der Besuch der

Fastensuppen zur Fastenzeit

Heuer erstmalig in Ebbs mit einem Fastenbier

In der Katholischen Frauenbewegung (kfb) gestalten wir aktiv Gegenwart und Zukunft von Frauen. Zum Beispiel mit unserer Gastfreundschaft. Alljährlich laden wir landauf und landab Menschen ein, gemeinsam mit uns unsere Suppen mit Mehrwert zu essen. Sie machen unsere christlichen Wurzeln sichtbar und das schon seit mehr als 60 Jahren. Wie das Amen zum Gebet gehören diese (kfb) Fastensuppen zur Fastenzeit. Darum laden wir alljährlich herzlich ein, Platz zu nehmen an einem der Tische für den guten Zweck; wir freuen uns alle, Groß und Klein, Ihren guten Appetit und danken für die großzügige Unterstützung.



Kfb Aktuell: Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand,

so lautet das Motto der Aktion Familienfasttag 2020. Schwerpunktland ist heuer Indien. Es geht um Ernährungssouveränität und eine Welt, in der Frauen im Einklang mit der Natur, ihre Rechte im Alltag als Ernährerinnen ihrer Familien selbstbestimmt leben können. Kollekten, Spenden und Erlöse aus den kfb Fastensuppenessen 2020 unterstützen wieder unsere über 100 nachhaltigen Projekte auf drei Kontinenten.

Herzlichen Dank

an das Team Waltraud Haselsberger in Erl und in Ebbs an das kfb Team rund um Ortsleiterin Martina Osl für ihren unermüdlichen Einsatz für die gute Sache!

Mein besonderer Dank gilt der langjährigen kfb Regionalleiterin Anna Anna Anker aus Ebbs, die es sich nicht nehmen lässt, "ihre" Fastensuppenveranstaltungen zu besuchen und zu unterstützen.

In Ebbs gilt ein herzliches Dankeschön auch der langjährigen Partnerorganisation der kfb, dem Sozial- und Gesundheitssprengel Untere Schranne unter der neuen Leitung von Geschäftsführer Alexander Ganster.

#Sozial- und Gesundheitssprengel Untere Schranne

#Jungbauernschaft/Landjugend Ebbs

#Ebbser Bäuerinnen

#Gemeinde Ebbs

#Dorfgrill Ebbs, Sponsor der Fastensuppe

#Fa. Aniser + Helmut Sponsor Fastenbier in Ebbs

#Hödner Hof, Sponsor Blumenschmuck in Ebbs

#Katholische Frauenbewegung Ebbs

#Teilen spendet Zukunft

#Aktion Familienfasttag