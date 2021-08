Radfelder Schützen im Dienst für das Auerwild

Reinhold Winkler, Fähnrich der Schützen und Waldaufseher der Gemeinde Radfeld, trat mit der Bitte an seine Kameraden heran, bei der Revierpflege für das Auerwild mitzuhelfen.

Im Radfelder Hochwald sollte nach einer Durchforstung das Gelände so aufbereitet werden, dass eine gesicherte Aufzucht der Küken für die Auerhenne möglich ist.

So traf sich am 17. Juli 2021 in der Früh eine motivierte Schützengruppe mit Bürgermeister Mag. Josef Auer bei leichtem Sommerregen. Der Arbeitsauftrag für diesen Samstag war den Wald aufzuräumen, Taxen zusammenzutragen und auf Haufen zu werfen. Reinhold Winkler führte die Waldhelfertruppe an und erklärte nebenbei den Nutzen unserer Arbeit.

Auch wenn am Abend manch Rücken schmerzte, die Knie eine Salbe benötigten und die Hände vom Harz klebten, machte uns das Ergebnis stolz und zufrieden!

Wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit einen kleinen Beitrag in Sachen Lebensraumverbesserung für das Auerwild beisteuern konnten!

Für die Jause und das Mittagessen bedanken wir uns bei der Agrargemeinschaft Radfeld.

Schriftführer Robert Hintner