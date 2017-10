E.O.F.T. European Outdoor Film Tour 17/18 auch in Kufstein

Seit mittlerweile 17 Jahren bringt die E.O.F.T. die besten Abenteuer- und Outdoorfilme auf die große Leinwand und erhellt damit die „dunkle Jahreszeit“. In diesem Jahr wecken sieben fesselnde Dokumentationen die Abenteuer- und Reiselust und entführen den Zuschauer in unbekannte Welten: So geht es u.a. mit Ben und James aus dem Film DUG OUT im traditionellen Einbaum durch den mythischen Dschungel Ecuadors, die Doku INTO TWIN GALAXIES lockt mit Snowkites und Kajaks auf eine Erkundungstour durch das ewige Eis Grönlands und eine Gruppe waghalsiger Mountainbiker folgt in FOLLOW THE FRASER dem längsten Fluss British Columbias quer durch die kanadische Provinz.

Ein Abend - sieben Filme:USHBAFOLLOW THE FRASERINTO TWIN GALAXIESCHOICESDUG OUTICE CALLLA CONGENIALITÀDie besten Outdoorsport- und Abenteuerfilme des JahresDas aktuelle Filmprogramm besteht aus sieben Filmen und hat eine Gesamtlänge von rund 120 Minuten. Zwischendurch gibt es eine Pause von ca. 30 Minuten. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspiel dauert eine E.O.F.T.-Veranstaltung insgesamt ca. 2,5 - 3 Stunden.Das Programm der E.O.F.T. 17/18 wurde von der FSK ohne Altersbeschränkung freigegeben.Der Termin für Kufstein ist am 13. November 2017 um 20 Uhr im Stadtsaal!VVK: Sportler Alpin Kufstein, Kaiserbergstr. 25.