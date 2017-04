Jugendfischen am Fischteich Langkampfen

Jugendfischen am Fischteich in Langkampfen am Samstag, den 29.04.2017



Veranstalter: Fischereirevierausschuss Bezirk Kufstein

Betreuung durch erfahrene Fischer und Bewirtung während der Veranstaltung



Anmeldung: Herbert Scharmer: 0650/2053666 oder Franz Greiderer: 0699/81437747

(erforderlich, da begrenzte Teilnehmerzahl)



Ausrüstung mitnehmen, wenn vorhanden

Alter: 10-14 Jahre, Beitrag: 10 Euro

Dauer: 13:00 - 18:00 Uhr