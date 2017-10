WOWday Waldorfverein Kufstein

Die Schuler, Pädagogen und Eltern der Waldorfschule Kufstein veranstalten, wie jedes Jahr, ihre Aktion zum WOW –Day. Die Schulaktion findet im Rahmen der internationalen Schülerkampagne Waldorf One World-Day (kurz „WOW-Day“) statt.Der WOW-Day ist ein Tag im Jahr an dem sich junge Menschen dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche in schwierigen Verhältnissen Zugang zu waldorfpädagogischer Bildung erhalten. Mit den Erlösen werden Projekte in der ganzen Welt unterstützt, die KindernSchulzeit, eine schützende Gemeinschaft oder eine warme Mahlzeit schenken. Dazu finden uberall auf der Welt Spenden-Sammelaktionen statt. Die Einnahmen werden von dem Verein „Freunde der Erziehungskunst“ gesammelt und zu 100 Prozent an die hilfsbedürftige Projekte weitergeleitet.

Besuchen Sie uns an unserem Aktionsstand:

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 9:00 – 12:00, vor dem Kufsteiner Rathaus.Lauschen Sie der Musik der Schüler und lassen Sie sich von dem Enthusiasmus der Schüler für diese Aktion begeistern. Wir bieten kleine handwerkliche Basteleien und selbst hergestellte Leckereien zum Verkauf an.Unseren Erlös des Tages spenden wir in den „WOW-Day Fonds für Projekte in Not“.Freie Waldorfschule KufsteinSterzinger Str. 12a6330 Kufsteinwww.waldorf-kufstein.atkontakt@waldorf-kufstein.at