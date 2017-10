Jugend ohne Kult: David Pfister von FM4: "Das Gute bleibt immer"

16.10.2017, 11:14 Uhr

Der Musiker, Autor und FM4-Moderator David Pfister über das Ende der Subkulturen, warum Nick Cave volksbildend ist und warum wir uns über den Musikgeschmack in zwanzig Jahren keine Sorgen machen müssen.

FM4 ging erstmals am 16. Jänner 1995 on air. In einer Zeit, als die alternative sogenannte Indie-Kultur eine bisher nicht dagewesene Relevanz in der Popwelt erreichte. 1992 war ein wichtiges Jahr, damals wurde Subkultur durch Nirvana zum Mainstream.FM4 bietet ein musikalisch wie auch inhaltlich alternatives Radioprogramm für alternativ denkende Menschen - das sehe ich extrem positiv. Es ist nicht vermessen zu sagen, dass die Gründung extrem wichtig für die popkulturelle Bildung in Österreich war. Das Radio als Fenster zur Welt, als Möglichkeit sich abseits großer Leitmedien zu informieren und sich Impulse zu holen. Damals gab es kein Internet - und auf einmal erhält man durch das Radio Informationen über Bands wie Suede.

Zur Person

Hintergrund

FM4 wird von allen Menschen, die alternative Musik von Hip Hop bis Psychedelic Rock mögen und quer durch alle Altersstufen gehört. Viele Hörerinnen und Hörer aus den Neunzigern hören nach wie vor FM4. Und die Motive für 17-Jährige heute sind ähnlich wie jene der Hörer damals. Subkultur generell hat sich zwar verändert, ist aber natürlich nicht ausgestorben und wird versuchen sie in all ihren Facetten abzubilden.Sie sind nicht verschwunden, aber selbst diese zum Dogmatischen neigende Subkulturen, sind natürlich Evolutionen unterworfen. Und es gibt neue Subkulturen. Ich würde meinen das beispielsweise Deutsch Rap als emotionales Ventil dient, welches in den Achtzigern vielleicht Heavy Metal geheißen hat. Momentan erleben Psychedelic Rock und Eighties-Synth-Pop eine enorme Renaissance. Die Psychedelic Rock-Szene ist blutjung und klingt und sieht aus als hätte man die Protagonisten direkt aus dem Jahr 1976 gefischt. Das ist natürlich dem Internet und den damit verbundenen Recherche-Möglichkeiten geschuldet.Wir dokumentieren. Die Jugend setzt primär Trends und als Popjournalist muss man diese erkennen und abbilden.Ich habe Musik und Popkultur so geliebt, dass es für mich keine Alternative gab. Es ist nach wie vor mein Traumberuf.Ich habe mich nie einer speziellen Jugendgruppe hingegeben, hatte aber natürlich gewisse Sympathien und Vorlieben. Ich fühlte mich der Mod-Kultur verbunden. Der Wunsch einer Gruppe zugehörig zu sein, hat natürlich besonders in jungen Jahren mit dem Trachten nach Identität zu tun. Aber auch das Begehren einer ästhetischen Elite anzugehören, so etwas wie einer Geheimgesellschaft. Dabei spielt das Überwinden von Stolpersteinen und Schwierigkeiten eine große Rolle. Für mich war es Anfang der Neunziger enorm schwierig, in Wien einen akzeptablen Parka zu bekommen. Die Möglichkeiten der virtuellen Welt versorgen zwar jeden jungen Menschen in Attang Puchheim via Amazon Prime innerhalb 24 Stunden mit einem tadellosen Parka, der allen Mod-Richtlinien entspricht, torpediert damit aber auch sein Streben nach Identität. Somit sehe ich die Mechanismen und damit auch den persönlichkeitsbildenden Aspekt von Subkulturen schon auch bedroht beziehungsweise auf jeden Fall großer Veränderungen unterworfen.Jugendgruppen und musikalisch geprägte Subkulturen werden nicht völlig verschwinden, aber sie werden wohl an Relevanz abnehmen.Ja, aber auch mit der Art wie Musik konsumiert wird. Popmusik hat nicht mehr die große Relevanz, Identitätsstiftend zu wirken.Nein, genau das ist die heutige Jugendpopkultur. Beim schon erwähnten Deutschrap etwa funktionieren die Mechanismen eh noch einwandfrei.Ich würde sagen, die Gamer. Die Game-Kultur nimmt etwas ein, was musikalisch geprägte Popkultur einst ausgemacht hat. Sie haben eigene Codes, eine eigene Sprache und erkennen sich untereinander.Ein Punkt ist sicher, dass aufgrund eines Gefühls der Unsicherheit Wenige das Bedürfnis haben, aufzubegehren. Rebellion war immer wichtig für die Jugend. Heute hat sie Furcht vor einer unsicheren Welt.Ein glücklicher Moment. Die Single "Where the Wild Roses Grow" war humoristisch gemeint, aber genau das richtige Lied zur richtigen Zeit. Ich finde es missionarisch gut und erstrebenswert, wenn immer mehr Leute gute Musik und gute Bücher kennenlernen. Nick Cave ist volksbildend und ich möchte, dass ihn immer mehr Leute kennen und hören.Nein, ich halte nichts von einer Indie-Elite. Das lehne ich ab. Wenn es Phänomene der Subkultur in den Mainstream schaffen, sehe ich das positiv. Ich bin für gute Musik und gute Kultur.Da ich musikalisch mannigfaltig zwischen Austro-Rock und Industrial unterwegs bin, kann ich das schwer beantworten, da ich bei jedem Konzert vor einem völlig anderen Publikum spiele. Ich bin also in verschiedenen Popkultur-Avataren auf der Bühne unterwegs. Das ist sehr angenehm und mir auch wichtig. Denn ich verstehe auch als Erwachsener den Reiz und den Wunsch sich einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen. Allerdings hege ich ambivalente Gefühle Leuten gegenüber, die auch als Erwachsene einen totalen Subkultur-Absolutismus pflegen.Subkultur ist die Bezeichnung für abweichende Kultur einer Teilgruppe der Gesellschaft und für alternative Lebensführungen und Lebensstile.Die Welt wird nach wie vor Beatles, Smiths und Cure hören. Klassiker bleiben, Elvis ist geblieben. Das Gute bleibt!David Pfister ist ein Wiener Musiker, Autor und DJ und seit 1998 beim Radiosender FM4 als Moderator und Journalist tätig. Neben Sendungen wie "Connected", "Update" und "Lunapark" schreibt Pfister mit Eva Deutsch die Hörspielreihe "Sonja & Bernd", zu dem 2015 das Buch "Sonja & Bernd in Thailand" veröffentlicht wurde. Mit Clemens Haipl gründete Pfister 2004 die Electro-Wave-Band "Heirstyle"; mit Fritz Ostermayer, Christian Fuchs und Robert Zikmund 2007 die "Neigungsgruppe Sex, Gewalt und Gute Laune", die sich 2013 auflöste. Derzeit ist David Pfister in den Bands "Die Buben im Pelz", "The Devil & The Universe" und "Black Manna" tätig.Mehr zu und von David Pfister auf fm4.orf.at/tags/pfister und facebook.com/david.pfister Mehr Geschichten über Leute der Stadt, die in den Achtzigern einer Subkulturgruppe angehört haben oder sich damit auseinandersetzen, finden Sie in unserer Serie Jugend ohne Kult