Weltgebetstag der Frauen: "Steh auf und geh!"

Zams. Am ersten Freitag im März wird in etwa 180 Ländern rund um den Globus der ökumenische Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land die Liturgie vor. Heuer Frauen aus dem afrikanischen Simbabwe. Millionen Menschen und Tiere leiden dort wegen der extremen Dürre unter Wassermangel und Hunger und politisch argen Missständen. Trotz der schwierigen Situation vermitteln die afrikanischen Frauen eine klare Botschaft der Hoffnung und des Aufbruchs. Sehr gefühlvoll wurde der Bibeltext aus Johannes 5 - Die Heilung eines Kranken - ausgelegt. "Steh auf, nimm deine Matte und geh!" Steh auf, nimm dein Schicksal selbst in die Hand, das ist die Botschaft aus Simbabwe. Der Weltgebetstag hilft mit Projekten zur Frauenförderung und einer Entschuldungsaktion. Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt gehören in der weltweit größten ökumenischen Frauenbewegung untrennbar zusammen. Priska Jörg bedankte sich im Namen des WGT-Teams bei allen Mitfeiernden und den Barmherzigen Schwestern in Zams, wo gemeinsam mit Gebet, Bewusstseinsbildung für eine gerechtere Welt für die Frauen und einer Kollekte Solidarität gelebt wurde.

