Lesung mit Peter Hein von den Fehlfarben



Im Vorfeld des Wien-Konzerts der Fehlfarben - „Monarchie und Alltag“ - lädt Bernhard Cella am 26. April 2017 zu einer Lesung von Peter Hein in den Salon für Kunstbuch im 21er Haus. Peter Hein alias Janie J. Jones, geboren 1957, gehört zu den Pionieren der deutschen Punkbewegung in den späten 70er-Jahren. Er wurde als Sänger und Texter von Mittagspause, den Fehlfarben und später Family 5 bekannt. Der in Wien lebende Sänger, Texter und Buchautor gilt als einer der trefflichsten Wortschmiede der deutschsprachigen Populärmusik. Neben den gesammelten Songtexten der Fehlfarben erschien unlängst auch das Kompendium „Geht so. Wegbeschreibungen.“ (Lilienfeld Verlag, 2014), eine „konsequente Unfreundlichkeit gegen das Falsche und Gefälschte“.

Letzte Buchveröffentlichungen:Die Songtexte 1979-2009, Lilienfeld, Düsseldorf 2009Geht So, Lilienfeld, Düsseldorf 2007Brennstoff, Czernin, Wien 2011Zum Autor:Verschwende deine Jugend, Doku-Roman von Jürgen Teipel, Frankfurt a. Main 2001www.fehlfarben.com