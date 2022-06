Am Samstag, 25. Juni, wird St. Andrä Austragungsort der diesjährigen Landesmeisterschaften der Kärntner Feuerwehren und der Kärntner Feuerwehrjugend sein. Rund 1.300 Teilnehmer aus ganz Kärnten sind mit dabei.

ST. ANDRÄ. Der Bewerbsplatz und das Sportstadion in der Stadtgemeinde St. Andrä werden kommenden Samstag, dem 25. Juni, der Austragungsort der diesjährigen Landesmeisterschaften der Kärntner Feuerwehren und der Kärntner Feuerwehrjugend sein. Mit der feierliche Bewerbseröffnung und dem Hissen der Bewerbsfahnen der Aktiven und der Jugend fällt um 6.30 Uhr der Startschuss zur diesjährigen Landesmeisterschaft.

1.300 Teilnehmer

Im Anschluss an die Eröffnung werden die 66 Bewerbsgruppen der qualifizierten Feuerwehren und rund 700 Feuerwehrjugendmitglieder, also gesamt rund 1.300 Teilnehmer aus ganz Kärnten in den verschiedensten Wertungsklassen und Bewerbskategorien um den begehrten goldenen Helm und den Landesmeistertitel 2022 kämpfen. Die feierliche Ergebnisbekanntgabe und die Übergabe der einzelnen Landesmeistertitel wird dann um 19:00 Uhr im Stadion des Sportvereines erfolgen.

Intensive Vorbereitung

“Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Leistungen sind wie immer professionell. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine lange und intensive Vorbereitungsphase hinter sich und freuen sich schon, Professionalität, Leistungsbereitschaft und Teamgeist am Bewerbsplatz zu zeigen“, meint Landesfeuerwehrkommandant LBD Ing. Rudolf Robin.

Gute Zusammenarbeit

Die Organisation dieser Veranstaltung liegt in den Händen des Bezirksfeuerwehrkommandos Wolfsberg und den Kameraden der Stadtgemeinde St. Andrä. Die gute Zusammenarbeit über die Orts- und Gemeindegrenzen hinaus prägt den Einsatzalltag, das schlägt sich auch im Bewerbsgeschehen nieder und fördert das kameradschaftliche Miteinander.