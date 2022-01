Der Corona-Impfbus tourt jetzt bis zum 13. Februar durch den Bezirk Lilienfeld.

BEZIRK LILIENFELD. Den ersten Halt macht er am Sonntag, 9. Jänner. Dort hält er von 10-13 Uhr in Türnitz (Markt 28) und von 15-18 Uhr in Lilienfeld (neben Gemeinde). An selber Ort und Stelle ist er in LF auch am Montag, 17. Jänner und am Mittwoch, 9. Februar. In Türnitz hält er nochmal am Mittwoch, 2. Februar.

Am Mittwoch, 19. Jänner steht er von 15-19 Uhr in Rohrbach (Turnsaal Volksschule).

Am Sonntag, 23. Jänner hält er von 15-18 Uhr in St. Veit (Kirchenplatz).

Weitere Termine:

Dienstag, 1. Februar: 10-13 Uhr in Hainfeld (Gemeindezentrum)

Mittwoch, 2. Februar: 10-13 Uhr in Kaumberg (Rotkreuz Haus)

Sonntag, 5. Februar: 10-13 Uhr in Traisen (Volksheim Traisen)

Sonntag, 13. Februar: 10-13 Uhr in Mitterbach (Volksschule)

Geimpft wird ohne Anmeldung. Es werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen durchgeführt.