Feuerwehren sind ausgelastet: An vier Orten tobt das Hochwasser

RAMSAU. Die Straßen füllen sich mit Wasser und auch die Häuser bleiben nicht von den übergehenden Bächen durch Hagel, Regen und Sturm verschont. Zuerst wird die FF Ramsau in die Hoferstraße alarmiert: Sechs Keller stehen unter Wasser.

Da es auch zu Alarmierungen in der Berggasse, der Kellergasse und Unterdörfl kam, ist die Anzahl der Einsätze für die FF-Ramsau nicht mehr bewältigbar, sodass die FF-Hainfeld nachalarmiert wurde. Gemeinsam wurden die Keller von den Wassermassen befreit. Während der Auspumparbeiten kommt jedoch eine Hausbesitzerin zu Sturz. Die FF-Ramsau leistet bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Zwischenzeitlich kümmert sich die FF-Ramsau um einen Keller in der Berggasse, der unter Wasser steht. In der Kellergasse tritt zudem das Bachwasser aus dem Ufer und bedroht die angrenzenden Häuser zu überfluten. Die Wassermassen können gezielt auf eine angrenzende Wiese geleitet werden. In Unterdörfl wurden zudem die Parkplätze von zwei Wohnhäusern überschwemmt.

Die Einsatzleitung nimmt Kontrollfahrten in der ganzen Ramsau durch, wo immer wieder kleine Schadensereignisse festgestellt und beseitigt werden können.

Insgesamt waren 48 Mann und acht Fahrzeuge im Einsatz.