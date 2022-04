Für das große Bezirksfest im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ wird ein Projektchor gegründet.



BEZIRK (pa). Du singst schon in einem Chor oder wolltest schon immer ausprobieren, in einem sehr großen Chor mitzusingen? Dann komme zu den Proben am

Mi., 8.Juni, 19 Uhr

Mi., 15. Juni, 19 Uhr

Mi., 22. Juni, 19 Uhr

In drei gemeinsamen Proben unter der Leitung von Agnes Schaffhauser wird der Auftritt beim Bezirksfest vorbereitet:

Samstag, 25. Juni 2022 zwischen 16 und 20 Uhr (wird noch festgelegt), Sportplatz Lilienfeld.

Der Probenort ist von der Größe des Projektchors abhängig und wird Ende Mai bekanntgegeben (voraussichtlich St.Veit oder Lilienfeld). Es werden hauptsächlich niederösterreichische Volkslieder und leichte/lustige Literatur gesungen.

Anmeldung: agnes.schaffhauser@gmx.at oder 0650/7380996

(bitte Kontaktdaten – wenn möglich Tel.nr + Mailadresse, und Stimmlage angeben.)

Anmeldeschluss: 15. Mai 2022