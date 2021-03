Situation der heimischen Bauern soll verbessert werden.



LILIENFELD. In Lilienfeld tagte die Vollversammlung der Bezirksbauernkammer unter dem Vorsitz von Kammerobmann Reinhold Mader. Sie wurde Corona bedingt mittels einer ZOOM Konferenz abgehalten, um den geltenden Bestimmungen gerecht zu werden.

„Als bäuerliche Vertreter sind wir direkt vor Ort und wissen, wo der Schuh drückt. Unsere Aufgabe ist es einerseits zu unterstützen, wo wir es selbst können und die Interessen des Bezirkes auch auf Landesebene und darüber hinaus einzubringen,“ betonen Reinhold Mader und Stellvertreter Rudolf Buchner.

Einstimmige Entscheidungen



Es wurden zahlreiche Resolutionsanträge in die Vollversammlung eingebracht. Einige große Themen in der Bezirksbauernkammer waren die Resolutionsanträge zu den Themen „Nein zu Mercosur“, „Herkunftskennzeichnung“, „Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln“ und die „Verbesserung der Einkommenssituation im benachteiligten Gebiet – Berggebiet“.

Hier setzen sich die Kammerräte zum Teil einstimmig und zum Teil mit großen Mehrheiten ein, um damit nachhaltig die Situation für die heimischen Bauern zu verbessern und Konsumenteninteressen noch mehr in den Vordergrund zu rücken.