Tolle Stimmung im Heurigenstadl

23.04.2017, 17:30 Uhr

Beim diesjährigen Fantreffen des Musikers Manuel Eberhardt ging es ordentlich zur Sache.

RAINFELD. (srs) "Wir sind schon sehr stolz auf unseren Sohn", verrieten die Eltern Friedrich und Liane Eberhardt den BEZIRKSBLÄTTERN beim Auftritt ihres Sohnes, dem Stimmungsmacher aus dem Südburgenland, Manuel Eberhardt. Dieser gastierte in Vonis Heurigenstadl und sorgte gemeinsam mit dem aus Wien angereisten Fanclub für mächtig viel Stimmung. Mit von der Partie waren auch Horst Macht, Monika Lorenz und Wolfgang Radakovits. Auch der aus dem TV bekannte Wiener Weihnachtsmann Günter Aichinger lies sich dieses musikalische Schmankerl nicht entgehen. Bei der BEZIRKSBLÄTTER-Frage wollten wir von den Besuchern wissen, was sie denn so richtig in Stimmung bringt. "Gute Musik, gemütliche Leute und das ein oder andere Gläschen Wein" lachte Gabi Saffer, welche zusammen mit Rosi Witasek viel Spaß hatte. "Der fesche Manuel mit seiner tollen Musik", gab Sabine Mauritz, Obfrau des Wiener Fanclubs, als Antwort. Prächtig unterhalten haben sich auch Rudi, Christl, Anni, Sissi und Claudia, welche bei fast jedem Auftritt des sympathischen Musikers dabei sind. In bester Stimmung konnte man auch Ernst Kräutler und seine langjährige Partnerin Christine Karlik erleben, die zusammen leidenschaftlich das Tanzbein schwangen. Wer Manuel Eberhardt live erleben will findet nähere Infos unter: www.manuel-eberhardt.at.