Ein (weißer) Tiger kommt selten allein

26.04.2017, 15:56 Uhr

Gleich vier weiße Tigerbabys erblickten im "Weißen Zoo" in Kernhof das Licht der Welt.

Erst zwei, dann vier – Fleißige Tiger-Mama Thalie

KERNHOF. Falco, Toto, Mia und Mautzi – das sind die klingenden Namen der vier neuen Tigerbabys des "Weißen Zoos/Kameltheater" in Kernhof."Die Freude ist natürlich groß", schwärmt Zoodirektor Herbert Eder bei der Präsentation seiner neuen Mitbewohner.Die Geburt am 22. März verlief für Tiger-Mama Thalie unbeschwerlich. "Sie ist bereits Mutter von Zwillingen. Jetzt hat sie mit den Vierlingen noch einen draufgesetzt", freut sich Eder. Tiger-Vater Samir darf sich hingegen schon über 25 gezeugte Nachkommen – allesamt in Kernhof – freuen.

Und für alle, die es nicht erwarten können, gibt es hier ein Video der kleinen weißen Racker zu sehen:

"Die Tiere bleiben nun etwa acht Monate bei ihrer Mutter. Dann werden sie getrennt und an andere Zoos vergeben. Nicht verkauft", betont Eder, der damit den illegalen Tierhandel mit den seltenen weißen Bengal-Tigerkatzen unterbinden will.Die Ausschreibung für interessierte Zoos soll in den nächsten Monaten starten. Zuvor ist für Falco, Toto & Co. aber noch viel Spielen und Schmusen angesagt. Seit 29. April haben Besucher die Möglichkeit, den kleinen Raubkatzen dabei zuzusehen.