Liebe in Lilienfeld: Das "erste Mal"

19.09.2018, 08:23 Uhr

Die Erinnerungen an das erste Mal: Vom jungen Studenten bis zur in Nostalgie schwärmenden Rentnerin.

BEZIRK. Liebe liegt in der Luft. Der ländliche, naturbelassene Bezirk Lilienfeld versprüht Romantik pur. Für Frischverliebte Turteltauben, als auch jahrzehnte verheiratete Stubenhocker, Lilienfeld zieht verliebte Paare nur so an. Kein Wunder: Die schönen Bäche, Landschaften und Ausblicke laden zum Verweilen ein. Das Wort "Verweilen" wird natürlich dabei von jedem Paar anders aufgefasst. Die einen halten ein romantisches Picknick, die anderen treiben's im gegenüberliegenden Heuhaufen. Doch wo genau hatten die Lilienfelder ihr allererstes Mal? Wo passt einfach alles? Wo kann man am Ende stolz von seinem ersten "Ausritt" prahlen? Die BEZIRKSBLÄTTER haben nachgeforscht und sich umgehört.

Nicht weit vom Stamm

"Na bei mir daheim!"

Die ersten Male

Sigrun Kräftner ist 58 Jahre alt und schon über 20 Jahre mit ihrem Hans verheiratet. Sie ist in Lilienfeld geboren und aufgewachsen. "Mein ganzes Leben habe ich hier verbracht", beschreibt sie. Das erste Mal der Pensionistin ist schon etliche Jahrzehnte her: "Aber ich kann mich noch gut erinnern." Lachend erläutert sie: "Bei meinem Elternhaus in St. Veit stehen etwas abgelegen fünf Apfelbäume. Da sind wir immer drunter gewesen! Auch mein erstes Mal hab' ich da drunter verbracht. Es war einfach unvergesslich romantisch", erinnert sich die 58-Jährige zurück. "Ich liebte diesen Ort. Den Duft und die Anspannung - Denn jeden Moment könnte ein Apfel vom Baum fallen. Es war jedesmal aufs neue ein lustiges Abenteuer!", schwärmt Sigrund.Der 21 jährige Salis Wimmer, dessen Vater Landwirt ist, meint, dass es keinen besseren Ort fürs erste Mal gibt, als bei ihm am Bauernhof. "Wir haben uns hinten in der Scheune zurückgezogen. Da passt einfach alles. Durch die Schlitze in den Holzbalken kann man schön in den Himmel sehen, also wenn Zeit dazu wäre. Achja und im Stroh liegt man auch noch recht angenehm. Wie gesagt, ich kenne keinen besseren Ort. Das soll jetzt aber keine Einladung oder so sein", erläutert Salis lachend.Das Fazit der BEZIRKSBLÄTTER: Die Lilienfelder lieben es, sich in ländlicher Gegend und in Scheunen zu vergnügen. Duftende Apfelbäume sind besonders begehrt. Bauernhöfe mit Strohballen sind offenbar bequem. So hat jeder im Bezirk seine Vorlieben und uns bleibt nichts weiter als allen viel Spaß bei ihren "Tätigkeiten" zu wünsche.Dennoch sollte man darauf achten, sich nur an "legalen" Orten zu lieben. Ansonsten kann es an öffentlich zugänglichen Plätzen schnell passieren, dass man Probleme bekommt. Solche Probleme können einen das erste Mal schnell versauen und den besonderen Anlass in eine schlechte Erinnerung rücken. Manchmal ist es wohl am schlausten, das erste Mal in den eigenen vier Wänden geschehen zu lassen.