Wo die romantischen Gesten im Alltag oftmals zu kurz kommen, bietet der Valentinstag einen schönen Anlass dem liebsten Menschen seine Wertschätzung und Liebe zu zeigen.

LINZ-LAND. Es freut sich jeder über Blumen und Pralinen. Doch wer seinen Schatz am Tag der Liebe einmal überraschen möchte und zeigen will, wie wichtig er für einen ist, ist mit einem Zeitgeschenk gut beraten.

Mehr Zeit füreinander, mehr Glück miteinander

Was sich jeder wirklich wünscht, das wurde vielen von uns in den Jahren der Pandemie wieder bewusst, das ist wertvolle gemeinsame Zeit. Zeit schenken ist die beste Möglichkeit die Beziehung zu stärken und unvergessliche Momente miteinander zu haben. Nebenbei freut man sich drei Mal. Erst beim Schenken, beim gemeinsamen Erleben und dann beim gemeinsamen Erinnern.

Das wertvollste persönliche Geschenk ist gemeinsame Zeit

Ein Candle - Light - Dinner

Weil Liebe durch den Magen geht, ist ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein mit einem köstlichen Dinner im Gasthof Stockinger Ansfelden wie gemacht für diesen Tag. Nicht zuletzt ist ein vorzügliches Abendessen bei schönem Ambiente eine fantastische Liebeserklärung. Kaum ein anderes Geschenk bringt Zuneigung und Dank in ähnlich ausdrucksstarker Weise zur Geltung wie die kulinarische Verwöhnung. Ein hochwertiges Drei Gänge Menü mit Sekt für zwei Personen kostet bei Gasthof Stockinger 64 Euro.

"Happy Valentines!", wünscht Gasthof Stockinger in Ansfelden

Foto: Florian Wimmer

hochgeladen von Lieselotte Hemetsberger

Ein Paar Fotoshooting

Man kann ein Shooting bei Fotografie Erwin Leimlehner in Ansfelden buchen und die Liebe in einem Bild festhalten. Im Vorfeld trifft sich der Fotograf mit dem Paar und geht auf deren individuelle Wünsche und Vorstellungen ein. Die Bilder werden in Parks, öffentlichen Schlossgärten oder auch auf Wunsch im eigenen Umfeld des Paares gemacht. Neben dem Spass beim Shooting selbst, bekommt man schöne gemeinsame Bilder, die die Erinnerung an diesen besonderen Valentinstag immer wieder beleben. Man kann das Shooting für 125 Euro Stundentarif buchen.

Erwin Leimlehner aus Ansfelden, "Die individuellen Wünsche und Vorstellungen des Paares stehen bei mir an erster Stelle!."

Foto: Fotografie Leimlehner

hochgeladen von Lieselotte Hemetsberger

Ein Kinoabend

Ein gemeinsamer Kinoabend im Hollywood Megaplex in Pasching ist ein willkommenes Geschenk. Ob IMAX, 4DX, ScreenX, 3D oder klassische 2D - Filmvorführungen zu jedem Genre sorgen für aufregende und unterhaltsame Stunden mit seinem Partner. Die Karten erhält man in einer tollen Verpackung mit ausreichend Platz für persönliche Liebesgrüße. Die Gutscheinkarte „für dich“ für die Lovestory „Marry Me“ gibt es mit Kombipaket vom Kinobuffet um 39,30

"Im Hollywood Megaplex Plus City in Pasching können Sie romantische Stunden verbringen.", so Marketingleiterin Petra Pirka

Foto: Petra Pirka

hochgeladen von Lieselotte Hemetsberger

Eine Alpakawanderung

Der Alpakafarm Hörsching der Familie Hochratner betreibt nicht nur einen Hofladen mit hochwertigen Wollprodukten der Alpakas, sie lädt auch zu einer Wanderung ein. Eine Wanderung mit den sanften, anmutigen Tieren bietet ein großartiges Erlebnis und ist ein perfektes Geschenk um 50 Euro. Die ruhige Art und das lustige Aussehen der Alpakas bringt die Besucher zum Schwärmen. Der Umgang mit den freundlichen Tieren macht glücklich und ist ein wahrer Happyness - Booster für Tierliebhaber. Das Glückshormon Dopamin ist im Preis inbegriffen.

Happyness - Booster Alpakawanderung

Foto: Familie Hochratner

hochgeladen von Lieselotte Hemetsberger

Ein Paar - Kochkurs

Ein gemeinsamer Kochkurs ist ein kreatives, nachhaltiges Geschenk, von dem man noch lange etwas hat. Am Biohof Lamm in Allhaming werden Kochabende für alle Sinne angeboten. Mit Bärlauch, Spargel, Spinat, frischen Kräutern und viel Liebe, kann man mit dem Partner bunte, frische Gerichte zaubern. Die Gerichte sind abwechslungsreich mit Fisch, Fleisch und viel frischem Biogemüse zubereitet. Beim gemeinsamen Verkosten der Speisen erhält jedes Paar Getränke, die Kursgebühr und eine Rezeptmappe zum Preis von 178 Euro.