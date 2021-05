Zum vierzehnten Mal lud die Gemeinde St. Marien zur Flurreinigungsaktion ein.

ST. MARIEN. „Trotz der Corona-Pandemie haben heuer viele St. Mariener ihre Zeit dieser Aktion gewidmet. Herzlichen Dank dafür“, freut sich St. Mariens Bürgrmeister Helmut Templ. Wie in einigen anderen Gemeinden auch gab es bei der heurigen Hui statt Pfui Aktion in St. Marien mit 150 Teilnehmern einen Rekord an Helfern denen die Umwelt nicht egal ist. Dazu zählen auch Vereine und Institutionen wie die Feuerwehr St. Marien und Weichstetten und der Arbeitskreis Gesunde Gemeinde, Pfadfindergruppe Nöstlbach, Landjugend Neuhofen-St. Marien sowie der Kultur- und auch der Elterverein Weichstetten. „Diese, die in all den Jahren die Aktion tatkräftig unterstützen um die Umwelt sauber zu halten möchte – sowie dem Umweltausschussobmann Walter Lazelsberger und Bernd Reichl für die Koordination – möchte ich mich herzlich bedanken“, betont Templ. Und das diese Aktion nicht seine Sinnhaftigkeit verliert zeigt sich wieder an der Müllmenge die 70 volle Müllsäcke umfasste. Ein Adventkranz aus Bierdosen war heuer der kurioseste Fund den Sammler heuer entsorgten.