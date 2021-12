Die Feuerwehren in Traun mussten am 31. Dezember 2021, kurz vor 20 Uhr, zu einem Brand einer Terrassenüberdachung ausrücken.



TRAUN. Die Brandbekämpfung stellte sich in den ersten Momenten als Herausforderungen da, dar der Zugang zum Brandobjekt nur mit Steckleitern über einen Zaun möglich war. Das Feuer konnte danach rasch unter Kontrolle gebracht werden. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.