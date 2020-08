Die Spielstadt ist ein offenes Programmangebot, welches jährlich im Juli im Rahmen des Trauner Ferienprogramms stattfindet.

TRAUN (red). Dabei sind Freizeit-Coaches am Sportplatz der NMS Traun vor Ort und bieten ein buntes und abwechslungsreiches Programm für die Kinder an. Diese können nach Lust und Laune mitmachen. "Traun goes Hollywood", "Sinnesrausch" oder "Wissen leicht gemacht" waren nur einige der vielversprechenden Themen in diesem Jahr.

Trotz der momentan schwierigen Situation war es Dank des engagierten Teams der Kulturpark Traun GmbH, als Organisator des Ferienprogramms, möglich, die Spielstadt zu öffnen. Dies natürlich nur unter strenger Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Der Spaß kam dabei trotzdem nicht zu kurz - darüber waren sich die Kids einig. Auch Bürgermeister Rudolf Scharinger und Jugend- und Freizeit-Stadtrat Christoph Sagmüller besuchten die Spielstadt an einem Nachmittag und waren begeistert: "Es ist gut und sinnvoll, dass unser Ferienprogramm trotz allem in diesem besonderen Sommer stattfindet. Es zeigt eindrucksvoll, dass auch Ferien Zuhause spannend und vor allem sicher sein können."