Am 17. Jänner 2022, um 13:05 Uhr, bemerkten Polizisten im Zuge des Außendienstes im Bereich der Ehrenfellnerstraße in Leonding ein Moped mit fehlenden Kennzeichen. Sämtliche Anhaltesignale – Folgetonhorn, Blaulicht und Lichtsignale – wurden vom Lenker missachtet.

LEONDING. Der 17-jährige Mopedlenker und sein 16-jähriger Beifahrer, beide aus dem Bezirk Linz-Land, beschlossen zu flüchten. Die beiden Burschen nach dem Diplom-Ingenieur-Ferdinand-Karl-Weg in einen Geh- und Radweg ein. Im Bereich der Limesstraße verlor der Mopedlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und sie kamen zu Sturz.

Unerlaubtes Tuning beim Moped war der Fluchtgrund

Beim Unfall wurde der Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Das Moped wurde durch den Unfall stark beschädigt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Lenker gab an, sich aufgrund technisch erfolgter Umbauten am Fahrzeug der Kontrolle entzogen zu haben. An Ort und Stelle wurden mehrere kraftfahrrechtliche Übertretungen festgestellt, die gesondert zur Anzeige gebracht werden.