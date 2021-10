Am 1. Oktoberwochenende glühten die Badmintonschläger. Gleich 3 Landesmeisterschaften wurden ausgetragen. Die Sektion Badminton der Union Neuhofen war zahlreich vertreten und konnte in allen Altersklassen Medaillen erreichen.

In der Allgemeine Klasse erreichte Niederhuber Kai Gold im Herren Einzel und im Mix, sowie Silber im Herren Doppel. Schwarzmann Adrian gewann Bronze im Herren Doppel.

Lang ist die Liste der Medaillengewinner*innen in den Seniorenklassen. Kleinfelder Ruth gewann in der Altersklasse 35+ im Einzel- und im Doppel-Bewerb jeweils Gold, im Mix holte sie Silber.

Holderbaum Roland gewann in der Altersklasse 50+ im Herren-Doppel Gold und Silber im Mixbewerb. Sattelberger Szilvia erreichte Silber im DE 35+.

Jungwirth Manuela erspielte sich 2 x Bronze im DD 35+ und im Mixbewerb. Kreindl Daniela gewann ebenfalls 2 x Bronze im DD 35+ und im DE 35+ Miskovic Josip gewann Bronze im HE 50+. Bogensberger Albert ereichte ebenfalls Bronze im Mix 40+.

Die Schülermannschaft der Union Neuhofen gewann die Bronzemedaille unter 8 Mannschaften.