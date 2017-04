Energetisch reinigen mit Wildkräutern und Harzen

Räuchern ist eine uralte Kunst, die in vielen Kulturen verankert ist. Man räuchert zu verschiedenen Anlässen, z.B. um das Haus von schlechter Energie zu reinigen, um Schutz zu erbitten oder um sich selber mit Energie anzureichern. Es entsteht eine reinigende und klärende Phase in uns selbst und an den Orten der Räucherung. Sie erfahren Wissenswertes über die Ursprünge des Räucherns, die Bedeutung der einzelnen Feste, an denen geräuchert wird, und warum gerade im Frühling eine Räucherung von Haus und Seele wichtig ist. Gemeinsam stellen wir eine reinigende und ausgleichende Räuchermischung her!



€ 36,– inkl. Materialkosten und Kaffee, Kräuterkekse; Anmeldung erforderlich, max. 10 Personen!



Anmeldung per Nachricht office@lavendula.at oder unter Tel: 0699-11985784