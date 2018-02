Schicke Broschen als echte Hingucker

11.02.2018, 06:02 Uhr

Als Blüte oder in Schleifenform: in diesem Jahr sind Broschen ein unbedingtes Schmuck-Highlight.

BEZIRK (ros). "Der Retrolook ist heuer sehr präsent. Somit wurde auch die Brosche erneut zum Leben erweckt", weiß, Inhaberin "Schmuck-Uhren-Pokale" in Leonding. Getragen wird sie nun auch am Ärmel, Mantel, Taschen und wo immer ein echter Hingucker erwünscht ist. "Generell werden alte Schmuckstücke wieder gerne im trendigen Look neu gestaltet". Passend zur allgemeinen Nostalgie-Bewegung, die derzeit die Modewelt prägt. "Die Schmuck-Modetrends 2018 liegen klar bei zarten Formen. Dabei ist es egal, ob gerade oder schwungvolle Linien bevorzugt werden", so die Expertin. "Es darf auch wieder mehr Wert auf Echtheit gelegt werden. Neben Weißgold liegt man mit Gelb- oder Rotgold goldrichtig". Außer klassischen, zeitlos schönen Kreationen oder trendigen Schmuckstücken sind Einzelanfertigungen aus Meisterhand heuer besonders gefragt. "Für Schmuckstücke mit individueller Gravur gilt gerade ein besonderer Aufwärtstrend." Beliebt und topmodisch: "Feine Ketten abgestuft in verschiedenen Längen gleichzeitig getragen". Auch am Markt der Uhren bewegt sich einiges. "Der mechanische Zeitmesser steht im Vordergrund. Klare Formen mit minimalistischen Design liegen voll im Trend".