Kreatives Schaffen, Lernen und Bewegung – die VHS OÖ bietet eine Plattform der Begegnung.

12.09.2018, 12:05 Uhr

Unter Gleichgesinnten fällt das Knüpfen von Kontakten leicht. Gesellige Abende lassen an langen, trüben Herbst- und Wintertagen keine Langeweile aufkommen.Die Beschäftigung mit der eigenen Kreativität bereichert nicht nur die Freizeit, sondern wirkt auch auf unsere Seele. Erfahrungen mit Kunsttherapie in der Medizin beweisen, dass Kunst, ähnlich wie beispielsweise das Singen im Chor, das Niveau der Stresshormone senkt, sowie angstlösend und heilungsfördernd wirkt.

Im Bereichbietet die VHS neben den bewährten Kursen, Yoga am Vormittag, Qi Gong, spezielle Gymnastik für die ältere Generation und speziell für Menschen, die etwas zu viel auf die Waage bringen.gibt es erstmals ein gemeinsames Zirkeltraining, ein Mama Workout mit dem Baby, und die Möglichkeit zusammen kleine Geschenke aus der Küche zu basteln.Tae Bo®, Freedance, BODEGA moves®, smovey AQUA®, Slackline für Kinder und Erwachsene, Line Dance, Fitness- und Bewegungstraining sind weitere Kursbeispiele aus dem reihhaltigen Angebot.Englisch, Chinesisch, Griechisch, Italienisch, Französisch, Spanisch..erweitern den Horizont und halten das Gehirn auf Trab.fällt die Wahl schwer zwischen Korbflechten, Schmuck Design, Acryl Malen, Zeichnen, Nähen, Brush lettering, biographischem Schreiben, Siebdruck, oder Frisuren und Schminkworkshops.können sich in der Theaterwerkstatt austoben, oder ihr musikalisches Talent an verschiedenen Instrumenten entdecken.Auch für Erwachsene breitet die VHS Linz-Land eineaus, bestückt mit vielen Instrumenten und der eigenen Stimme. Ein Intensiv- Gesangstraining und ein Chor, laden ein. sich intensiv mit Musik und Rhythmus auseinanderzusetzen.ermöglichen kulinarische Reisen rund um den Globus, in entspannter Atmosphäre. Geselligkeit wird auch bei Wein- , Bier -und Prosecco Verkostungen großgeschrieben.sind gerade für die ältere Generation zugeschnitten, die sich in der heutigen, schnelllebigen Zeit mit neuen Techniken vertraut machen möchten.Einsind sicher auch die interessanten Vorträge und Minikurse zum Thema Gesundheit, Ernährung und Persönlichkeitsbildung.Informationen über Kursstarts und Anmeldungen unter www.vhsooe.at, traun@vhsooe.at oder 07229/76297