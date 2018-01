Motorradfahrer kam zu Sturz

06.01.2018, 14:11 Uhr

Am Motorrad hatte er ein anderes Kennzeichen missbräuchlich angebracht. An der Kreuzung Gererdorfer Landesstraße/Römerberg kam er beim Rechtsabbiegen zu Sturz und erlitt dabei Kopfverletzungen. Der 67-Jährige wurde von zufälligen vorbeikommenden Passanten erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels – Grieskirchen eingeliefert. Das missbräuchlich verwendete Kennzeichen wurde abgenommen.