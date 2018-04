"Einfach mal raus gehen"

22.04.2018, 21:59 Uhr

Für David Brandl aus Ansfelden ist Fitness ein wichtiges Thema. Er betreibt seit 16 Jahren Muay Thai. 

Seit wann betreiben Sie Muay-Thai?

ANSFELDEN (red). Im Gespräch erzählt erüber seinen Sport und Bedeutung eines gesunden Lebenswandels.Ich trainiere Muay Thai jetzt seit 16 Jahren. Seit 2014 trainiere ich in der Muaythai Academy Linz in der UNO Shopping unter der Leitung meines Coaches David Keclik. Dort wird neben Thaiboxen auch Brazilian Jiu Jitsu, Mixed Martial Arts (MMA) und HIIT (High - Intensiv - Intervall - Training) angeboten.

Wie sind Sie zum Muay-Thai gekommen?

Was macht die Faszination an diesem Sport aus?

Wie wichtig sind ein gesunder Lebenswandel (generelle Fitness, gesunde Ernährung) für den Kontaktsport?

Wie halten Sie sich fit/wie oft trainieren Sie?

Was würden Sie Sportmuffeln raten, die ihren Lebensstil ändern wollen?



Ich habe damals bereits leistungsmäßig Karate trainiert, jedoch wollte ich mehr. Diese Form des Kontaktsportes war mir schlicht zu wenig. Ein guter Freund, sehr talentierter Kämpfer und mittlerweile Personal Coach Tarik Uzunkaya brachte mich damals zum Thaiboxen. Nachdem ich beim ersten Training gleich mal einen Denkzettel verpasst bekam, packte mich der Ehrgeiz und die Liebe zu diesem Sport. Ich unterschrieb noch am selben Tag die Anmeldung.Muay Thai ist eine der ältesten und gefährlichsten Kampfsportarten der Welt und hat seine Entstehung auf den Schlachtfeldern Thailands. Der unbewaffnete Kampf 1 gegen 1 macht für mich die größte Faszination an diesem Sport aus und die Herausforderung, dass schon der kleinste Fehler mit Schmerzen bestraft wird.Wer glaubt dass sich hier nur Schläger und Brutalos einfinden, der/die irrt gewaltig. Gerade bei diesem Sport ist ein hartes und kontinuierliches Training zwingend, somit jegliche Art an Aggressivität und Stress bereits im Gym abgebaut wird. Weiter schreiben wir Tugenden wie Respekt, Ehre, Disziplin und Nächstenliebe sehr groß und leben das auch. Egal welcher Nation du abstammst oder welcher Religion du angehörst, im Verein bist du mein Bruder oder meine Schwester und im Ring werde ich dir den Respekt erweisen den du verdienst. Wenn mich jemand fragt warum ich so etwas mache antworte ich nur : „Entweder man liebt es, oder man hasst es“Beim Muay Thai ist mein Körper mein stärkstes Schutzschild und meine stärkste Waffe. Dementsprechend versuche ich ihn dementsprechend gut und sorgsam zu behandeln, um Verletzungen vorzubeugen und eine schnellere Regeneration zu erzielen nach Kämpfen. Eine hohe körperliche Fitness ist Grundvoraussetzung um für einen Kampf in den Ring zu steigen. Da wir in Gewichtsklassen kämpfen, schauen wir gezielt auf die Ernährung um nicht zu große Schwankungen auf der Waage zu haben.Ich trainiere 6 mal die Woche. Davon teilt sich das Training wie folgt auf: 3 x Muay – Thai, 2 x Kraft-Ausdauer, 1 x HIIT. Ich achte auf eine ausgeglichene Ernährung, genügend Schlaf und Erholungsphasen.Einfach mal vor die Tür gehen. Der erste Schritt ist immer der schwierigste und man sollte sich die Ziele nicht gleich zu hoch legen. Starten könnte man mit längeren Spaziergängen die dann laufend in gemütliches Joggen gesteigert werden. Zuhause jeden Tag ein paar Bodyweight Übungen. Sobald mal der Ehrgeiz geweckt wurde wenn man die ersten Erfolge erzielt geht es dann sehr schnell mit der Begeisterung zum Sport.Bei der Ernährung fängt es schon an wenn man Limonaden wie Cola, Sprite, etc, weglässt. Auf Süßigkeiten und Fast Food verzichten, lieber selbst in die Küche stellen und sich mit gesunder und frischer Ernährung auseinandersetzen. Die körperlichen Erfolge werden sich sehr rasch einstellen.