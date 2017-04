SU Landesmeisterschaft rythmische Gymnastik

25.04.2017, 21:05 Uhr

Clara Ladstätter erzielte in der Kinder-Klasse 3 den hervorragenden 2. Platz. In der Kinder-Klasse 2 erreichte Sophie Gangl den 5. Rang, Carolin Krause den 8. Rang und Elena Füreder den 10. Rang. Gemeinsam mit Nora Pilsner und Lara Hutterer freuten sich die 6 Mädchen über den 1. Platz bei ihrem Debüt mit der Kinder-Gruppe (ohne Handgerät).

In der Juniorinnen Wettkampfklasse erturnte Karla Lilli Schauer den ausgezeichneten 3. Platz, Laura Swoboda den 6. Platz und Marie-Antonette Petrescu den 8. Platz. Die 3 Mädels präsentierten in der Gruppe mit Nina Holzinger ihre Reifen-Kür und erzielten damit Rang 3.Caronline Penz, die seit 2017 Mitglied des österr. Nationalkaders ist, zeigte zwei Küren mit Band und Ball und erzielte Rang 4. Für sie war es bereits der zweite Wettkampf an diesem Wochenende. Tags zuvor konnte Sie beim Corvinus Pokal in Wiener Neustadt den erfolgreichen 2. Platz belegen.Für die Union Mühlbach Sektion Rhythmische Gymnastik war dies ein erfolgreiches Wochenende.