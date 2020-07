„Ardent & Arcane“ - Andrea Hinterberger – leidenschaftlich & geheimnisvoll

„Neue Kunst. Edle Werke #7“ in der Edelwerkstatt

Am Mittwoch, den 5. August 2020 findet in der EDELWERKSTATT von 16 Uhr bis 21 Uhr die Eröffnung der Ausstellung von Andrea Hinterberger statt – wir laden Sie dazu herzlich ein!

Ein weiblicher Rückenakt verschmilzt mit einer Frauenfigur in einem schwarzen, schraffierten Kleid zu einem Körper. Er erinnert an eine Statue mit geschlossenen Augen, ein Arm bewegt sich aus dem Bild und erweitert den Raum. Das Schwarzweiß der Fotografie bricht am Figurenrand aus und lässt einen Schatten erkennen, der Dreidimensionalität vermittelt. Eine andere Sichtweise zeigt ein überdimensionales Schlüsselloch, in das ein nackter Rückenakt mit dem Gesicht hineingezogen wird. Diese Fotocollage trägt den Titel „Im Echo von dir schwindet nicht der Hall“. in der Arbeit „Fluchtpunkt meiner Insel“ findet sich als zentrale Figur eine weibliche Freiheitsstatue mit erhobenem Kopf, darunter einige Frauen, die sich gegenseitig Halt geben. Dieser textile Siebdruck ist mehrschichtig aufgebaut und besticht durch reduzierte Farbgebung in Schwarz, Rot und Gelb. In ihren Bildern schafft Andrea Hinterberger aus einzelnen fotografischen Elementen surreale Bildwelten und verstrickt darin behutsam mehrere Ebenen. Dabei entstehen Bilder, die sich je nach Blickwinkel verändern und Details sichtbar machen. In ihrer aktuellen Ausstellung in der „Edelwerkstatt“ in Linz zeigt die Künstlerin textile Arbeiten und Fotografien, die leidenschaftlich und geheimnisvoll – „Ardent & Arcane“ - zugleich sind. Der Titel wird zur Metapher für die Arbeiten von Andrea Hinterberger, die vorwiegend Frauendarstellungen beinhalten. Sie arbeitet als freischaffende Künstlerin in Peuerbach und in „KUNST St. Pius“, einem Atelier der Caritas für beeinträchtigte Menschen.

Die Ausstellung ist von 16 bis 21 Uhr bei Speis und Trank zu besichtigen - die Künstlerin ist anwesend. Um 19 Uhr spricht die Kunstwissenschaftlerin Dr. Maria Reitter zur Ausstellung.

Corona-bedingt achten wir auf den nötigen Abstand und das Tragen von MNS-Masken, offene Türen sogen für ständigen Luftaustausch. Bitte melden Sie sich unter office@edelwerkstatt.at an.

Die Ausstellung ist bis 20. August 2020 von Montag – Freitag, 13.30 bis 18 Uhr zu besichtigen. Sie können ansonsten gerne einen Termin unter 0699/17072197 oder office@edelwerkstatt.at vereinbaren.

In freudiger Erwartung des Kunstgenusses

Doris Schulz + Gerald Polzer