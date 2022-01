Ein 35-jähriger Linzer investierte einen fünfstelligen Betrag bei einer Trading-Plattform. Den Kontakt vermittelte eine Internetbekanntschaft. Durch eigene Recherchen entdeckte er den Schwindel.

LINZ. Via Tinder lernte ein 35-jähriger Linzer Anfang September 2021 eine Frau kennen. Angeblich wohnt sie in der Tschechischen Rebublik. Sie vermittelte ihm einen Kontakt zu einem Trader, der dem Linzer beim Einstieg hohe Gewinne versprach.

Fünfstelligen Betrag investiert

Der 35-Jährige fasste Vertrauen und investierte insgesamt einen Geldbetrag im niederen fünfstelligen Bereich in sogenannte Derivate. Alle Investitionen erfolgten in Kryptowährung. Der Linzer stand dabei immer über ein internetbasiertes Kommunikationstool in Kontakt mit dem Trader.

Schwindel selbst aufgedeckt

Nachdem es dem Linzer nicht möglich war Geld aus der Plattform zu entnehmen, er aber dazu aufgefordert wurde Kapitalertragssteuer zu bezahlen, stellte er selbst Internetrecherchen an und erkundigte sich bei einem Rückerstattungsunternehmen. Dabei konnte er in Erfahrung bringen, dass seine Trading-Plattform nicht echt war.

