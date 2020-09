Pöstlingzwerg Pauli lädt im Kindermalbuch der Stadt Linz zu einer Reise durch die Stadt.



LINZ. Die Sommerferien dauern noch einige Tage. Zeit genug, um sich mit dem Pöstlingzwerg Pauli auf eine Reise durch Linz zu begeben. Das von der Stadt Linz kreierte Kindermalbuch führt auf 16 Seiten zu abwechslungsreichen Abenteuern. Es startet mit einer Bootstour auf der Donau. Weiter geht es mit Malbildern von Innenstadt, Volksgarten, Ars Electronica Center sowie voestalpine.

Malbuch kostenfrei anfordern

Auf einer Doppelseite darf gebastelt werden. Auch Rätselfreunde kommen auf ihre Kosten: Wer findet alle Fehler beim Linz-Suchbild und wo verstecken sich Esel, Strauß und Co? Zu guter Letzt stellt Pauli sein Zuhause vor: die Märchenwelt in der Grottenbahn. Das Kindermalbuch kann unter dem Betreff Malbuch per E-Mail an komm@mag.linz.at gratis angefordert werden.