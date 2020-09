In den Monaten des Lockdowns war das Kulturzentrum HOF nicht untätig. Unter neuem Namen, mit neuer Website und vor allem einer neuen Geschäftsführung will der Kulturverein ab Herbst voll durchstarten.

LINZ. "Der Kultur HOF soll im Linzer Kulturleben wieder eine Rolle spielen", kündigt der neue Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer seine Pläne an. Seit Juli hat er die Leitung des Kulturzentrums übernommen, zuvor war er als Kulturmanager für das Anton Bruckner Center in Ansfelden tätig. Das Linzer Kulturzentrum ist ihm allerdings nicht fremd – bis Mitte der 1990er-Jahre war er dort schon einmal beschäftigt.

Nachwuchsförderung steht im Fokus

Besonders am Herzen liegt der neuen Geschäftsleitung die Förderung des Nachwuchses. Pfeiffers Herzensprojekt , dass er während seiner ersten Tätigkeit im Kulturzentrum mit aufbaute, rückt wieder verstärkt in den Fokus. "Bandbreiten" kümmert sich um junge Musiker und bietet unter anderem in Form eines Music Labs kostenlose Workshops an. Auch junge Bands, die die Probenräume im Kultur HOF nutzen, sollen verstärkt Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Förderung der jungen Kabarett- und Literaturszene. Hier sind Kooperationen unter anderem mit dem dafür bekannten Theatercafé in Graz geplant.

Junge Künstler, die eine erste Bühne suchen, sind herzlich eingeladen sich per Mail an post@kultur-hof.at zu wenden.

Kulturzentrum HOF wird zum Kultur HOF

Als Kultur HOF und mit neuem Logo sowie neuer funktionaler Website geht der Verein in die Herbstsaison. Mit September können Tickets nun auch einfach und bequem online reserviert werden. Eine zusätzliche Abendkassa wird es für die Veranstaltungen dennoch weiterhin geben.

Für mehr Platz, vor allem in den Pausen, gibt es im neu begrünten Innenhof nun ein Zelt. Dieses bleibt auch während der Herbst- und Wintermonate aufgebaut. Als weiterer Service für die Besucher stehen nun auch die Parkplätze bei der benachbarten Karthale für 2,50 Euro zur Verfügung.

Mit seinem Kabarett-Programm "Chill amal, Fessor" ist Andreas Ferner am 26. September zu Gast im Kultur HOF.

Programm-Highlights im Herbst

Die Corona-bedingten Verschiebungen vieler Veranstaltungen aus dem Frühjahr und Sommer finden im Herbstprogramm zu großen Teilen Niederschlag. Daneben gibt es einige Linz- und OÖ-Premieren wie zum Beispiel das Kabarett "Chill amal, Fessor" von Andreas Ferner am 26. September oder Stefan Schandors Programm "SM in Mundart" am 3. Oktober. Musikalisch darf man sich auf die oberösterreichische Band Night Voc am 24. September freuen. Das gesamte Programm ist auf der neugestalteten Website der Kultur HOFs zu finden.