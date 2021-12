Am 31. Dezember und am 1. Jänner lädt das Palais Kaufmännischer Verein zum großen Silvester- und Neujahrskonzert mit der OÖ Philharmonie. Tickets dafür gibt es Online.

LINZ. Das Palais Kaufmännischer Verein lädt am Freitag, 31. Dezember und am Samstag, 1. Jänner zum fulminanten Silvester- und Neujahrskonzert. Die Besucher erwartet die OÖ Philharmonie unter der Leitung von Nachwuchsdirigent Matthias Achleitner. „Es ist uns ein Anliegen junge Musikerinnen und Musiker zu fördern, sie in ihrer Entwicklung zu bestärken und ihnen eine Bühne zu bieten. Aus diesem Grund freut es uns ganz besonders, dass wir den Nachwuchsdirigenten der Stunde, Matthias Achleitner, für unser erstes Silvester- und Neu- jahrskonzert im Palais Linz gewinnen konnten”, sind sich KV-Geschäftsführer Gerhard Zellinger und Betriebsleiter Rafael Hintersteiner einig.

Tickets im Vorverkauf bereits erhältlich

Beratende sowie musikalische Unterstützung bekommen die Musiktalente dabei von Mentor und Dirigent Thomas Kerbl sowie von Sopranistin Victoria Leshkevich, die unter anderem das bekannte „Vilja Lied“ aus dem Meisterwerk von Franz Lehár zum Besten geben werden. Einlass zum ist am 31. Dezember ab 18.30 Uhr (Beginn: 19.30 Uhr) und am 1. Jänner ab 15.00 Uhr (Beginn: 16.00 Uhr). Tickets gibt es im Vorverkauf bis 29. Dezember zum Preis von 30 Euro unter palaislinz.at. Auch ein Kauf an der Abendkasse ist möglich. Es gilt die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht, lockere Bestuhlung ist vorgesehen.

