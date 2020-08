Gerade wenn es baustellenbedingt eng wird, müssen alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen. Vizebürgermeister Hein will jetzt mit Kontrollen nachhelfen.



LINZ. An Engstellen in der City kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen Fußgängern, Radfahrern und E-Scooter-Fahrern. Besonders auf der Nibelungenbrücke, wo sich Radfahrer und Fußgänger einen viel zu kleinen Streifen teilen müssen, kann es richtig gefährlich werden. Im ersten Halbjahr 2020 haben trotz Lockdown fast 325.000 Radler die Donau hier überquert. Ein weiteres aktuelles Beispiel sind die Gleisbettarbeiten in der Schmidtorstraße, die den Platz noch enger machen, als er ohnehin schon ist. Um so wichtiger ist es, dass alle Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll verhalten.

Kontrollen durch die Polizei

Weil das aber nicht immer der Fall ist, hat Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) nun verstärkte Kontrollen durch die Polizei angekündigt. Besonders Radfahrer hat er dabei im Visier.

"In Absprache mit der Linzer Stadtpolizei sorgen wir derzeit mit Schwerpunktkontrollen dafür, dass die geltenden Verkehrsregeln eingehalten und Gefährder zur Disziplin aufgerufen werden", so Hein.

Auch Radfahrer hätten die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Mit Strafen müssen laut Hein auch jene rechnen, die sich nicht an die vorgeschriebene Fahrtrichtung halten.