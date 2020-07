Am Donnerstag, 30. Juli startet der Linzer Theaterclub auf der Sommerbühne beim Schloss in die 60. Spielsaison. Am Programm stehen das neue Stück "Unser Mann in Havanna" sowie ein Best-Of der letzten Jahrzehnte an ausgewählten Terminen.

LINZ. Ab 30. Juli bietet der Linzer Theaterclub täglich den gesamten August hindurch Programm auf der Freilichtbühne beim Linzer Schloss. Gestartet wird am 30. Juli mit dem aktuellen Stück "Unser Mann in Havanna" von Graham Greene.

Best-Of aus 60 Jahren Linzer Theaterclub

Der Linzer Theaterclub begeht heuer seine 60. Spielsaison. Aus diesem Grund wird an fünf ausgewählten Terminen ein Best-Of der letzten Jahrzehnte aufgeführt. Dieses findet am 3., 10., 17.,23. und 31. August jeweils um 20.30 Uhr statt.

Freilichtkino und Literarische Matinee

An den Sonntagen wird die Bühne um 11 Uhr für eine Literarische Matinee genutzt. Immer am Dienstag und Mittwoch heisst es um 21 Uhr "Film ab" im Freilichtkino Alle Informationen zu den Aufführungen sowie Ticketreservierung unter: ltc.co.at oder telefonisch unter: 0732/781090.