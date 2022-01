Fans und Vereinsführung der Steinbach Black Wings zeigen sich vom überraschenden Tod des langjährige Teamarzts Werner Kleschpis bestürzt.



LINZ. "Mit tiefer Betroffenheit haben wir heute vom Ableben unseres langjährigen Klub-Arztes Dr. Werner Kleschpis erfahren", schreiben die Steinbach Black Wings auf ihrer Homepage. Der Chirurg stand den Linzer Eishockey-Cracks seit 1999 als Teamarzt zur Seite. Nun ist Kleschpis überraschend im 61. Lebensjahr verstorben.

"Ruhe in Frieden, Doc"



"Jeder Spieler hat mindestens ein, zwei Narben von mir", schilderte der Sportmediziner in einem Interview mit der BezirksRundSchau Linz, vor allem Schnittverletzungen zu seinem Arbeitsalltag bei den Wings gehören. Unter dem Social Media-Posting mit dem Titel: "Ruhe in Frieden, Doc", kondolierten zahlreiche Fans der Black Wings. "Die Steinbach Black Wings Linz drücken der Familie, den Freundinnen und Freunden und all jenen, die Werner nahestanden, ihr tief empfundenes Beileid zu diesem tragischen Verlust aus", heißt es abschließend in der Aussendung des Linzer Eishockey-Vereins.

