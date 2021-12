Der Urfahraner Jahrmarkt wird vorerst für den regulären Termin am 30. April 2022 geplant, aufgrund der unsicheren Corona-Entwicklung soll es aber einen Ersatztermin vor dem Sommer geben.



LINZ. Im Rahmen der heutigen Budgetdebatte hat sich die neue Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) zur Zukunft des Urfahraner Marktes geäußert. So habe es bereits erste Beratungen mit den Schaustellern und Marktbeschickern gegeben. Derzeitiger Stand: Der Urfahraner Jahrmarkt soll regulär am 30. April stattfinden.

Vier Absagen hintereinander

Da der Termin aber aufgrund der Corona-Entwicklung alles andere als sicher ist – immerhin ist der "Urfix" vier Mal hintereinander ausgefallen – wird es auch einen Ersatztermin kurz vor dem Sommer geben.

Weitere aktuelle Meldungen aus Linz lesen Sie hier.