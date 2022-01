Mit Stand vom 11. Jänner, 9 Uhr, gibt es 1.850 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus in Linz Stadt. Die Zahl der Gesamtfälle seit Beginn der Corona-Pandemie beträgt 32.750.

LINZ. Mit Stand vom 11. Jänner gibt es 1.850 "aktive" Corona-Fälle in Linz. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk beträgt 32.750.

Weitere Informationen zum Corona-Virus auf der offiziellen Seite des Landes OÖ.

7-Tage-Inzidenz für Linz

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für Linz derzeit bei 620,2. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten zu Lage in OÖ werden mehrmals pro Woche aktualisiert. Quelle ist unter anderem das neue Covid19-Dashboard des Landes OÖ.

Impfmöglichkeiten in Linz

Ohne Anmeldung können sich alle Linzer beim Impfbus immunisieren lassen. Alle regulären Haltestellen finden Sie hier .

immunisieren lassen. Alle regulären . Stationär kann man sich im Passage Linz, im Alten Rathaus, Volkshaus Dornach-Auhof, Volkhaus Neue Heimat, im Kepler Universitätsklinikum, im Ordensklinikum Linz sowie bei den Barmherzigen Brüdern. Mehr Informationen hier.

Hier können sich die Linzer impfen lassen

PCR-Testmöglichkeiten in Linz

Diese Apotheken führen in Linz kostenlose PCR-Tests durch

Design Center Linz - Vorplatz, Europaplatz 1, 4020 Linz Öffnungszeiten:

Montag - Sonntag: 8:00 - 17:00 Uhr

Montag - Sonntag: 8:00 - 17:00 Uhr Projekt "Alles Gurgelt" - kostenlose Gurgeltests

Alle Informationen zu den Testangeboten in Oberösterreich finden Sie hier





Schärfere Maßnahmen: 2G statt 3G

Bund verschärft Maßnahmen: Nur noch Geimpfte oder Genesene dürfen in die Gastronomie, in Hotels, zum Friseur oder Masseur, ins Theater, Kino, Konzert zu allen Veranstaltungen ab 25 Personen und zu Besuch in Spitäler oder Pflegeheime. Zweite Impfung gilt nur noch neun Monate. Ausreisekontrollen fallen dafür – alle Infos.



Mehr Infos zu Fällen in ganz OÖ: