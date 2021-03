Am Freitag ist es in Linz zu einer spontanen Demonstration für Klimaschutz gekommen, bei der auch die Nibelungenbrücke nach Urfahr überquert wurde.

LINZ. Etwa 400 Menschen demonstrierten am 19. März, dem weltweiten Klimaaktionstag, in Linz für mehr Klimaschutz. Der Demozug marschierte vom Landhaus durch die Linzer Altstadt über die Donaulände und Nibelungenbrücke bis zum Ars Electronica Center. Die teilehmenden Organisationen setzten sich für den Schutz von Bäumen in der Stadt, eine menschen- und klimagerechte Stadtplanung und vor allem der sofortige Baubeginn der Stadtbahn nach Fertigstellung der Eisenbahnbrücke ein.

Demo auf der Nibelungenbrücke

Bei der Demonstration wurde zum ersten Mal seit beinahe zwei Jahren wieder die Nibelungenbrücke an einem Werktag überquert. "Nach mehreren Demo-Verboten – der Verkehr ist der Stadtpolitik wichtiger als die Menschen – wurde damit unser Versammlungsrecht wieder durchgesetzt", sagt Sprecher Andreas Schütz. Angesichts der großen Teilnehmerzahl war es laut Schütz auch gar nicht möglich, wie von der Polizei gefordert, auf dem Gehsteig zu gehen.

"Besorgniserregend ist nach wie vor, dass es noch keinen konkreten Zeitpunkt für den Bau der Bahn über die Eisenbahnbrücke gibt, und dass der erste Streckenabschnitt erst viel zu spät - 2027 - gebaut wird. Laut den Vereinten Nationen müssen in diesem Jahrzehnt alle Weichen für die Verhinderung eines Klimakollaps gestellt werden", sagt Schütz.

Die Veranstalter sprechen von einer höchst erfolgreiche Aktion.

