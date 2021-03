Das neue Sprecherinnen-Duo der Grünen Jugend Oberösterreich setzt auf mutiges Vorgehen in der Klimakrise mit Fokus auf Klimagerechtigkeit.

LINZ. Bei der Landesversammlung der Grünen Jugend OÖ wurden zwei Linzerinnen als Sprecherinnen der Jugendorganisation gewählt. Die 25-jährige Jus-Studierende und Kandidatin bei der Wahl zum Oö Landtag, und die 18-jährige Schülerin Paula Luna Steinmaurer, sehen ihren Fokus klar auf Klimapolitik und Gerechtigkeit.

"Wir sind die erste Generation, die mit den direkten Auswirkungen der Klimakrise zu kämpfen haben wird", sagt Paula Luna Steinmaurer.

Krisen würden sich nur solidarisch bekämpfen lassen. Die herrschende Profitlogik sei dafür reichlich ungeeignet.

"Wir können nicht stillschweigend zusehen, wie weiter alles zubetoniert wird und ungezügelt Treibhausgase in die Atmosphäre gepulvert werden", sagt Anne-Sophie Bauer.

Die politischen Entscheidungen von heute würden bestimmen, wie unsere Zukunft aussehen werde. "Wir haben es selbst in der Hand, in welche Richtung sich diese Welt verändert”, so Bauer.

100 Prozent Frauen im Vorstand

Neben den beiden Sprecherinnen Anne-Sophie Bauer und Paula Luna Steinmaurer komplettieren Nadine Walter (27), Ronja Dummann (18), Anna Huyer (20) und Leonie Stüger (16) den erstmals komplett weiblichen Vorstand.

