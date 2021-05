Neben Bürgermeister Klaus Luger gratulierte auch Landeshauptmann Thomas Stelzer zum historischen Titelerfolg der Königsblauen.

LINZ. Der FC Blau-Weiß Linz feierte am Wochenende seinen ersten Meistertitel in der 2. Fußball-Bundesliga. Das 1:1 beim direkten Konkurrenten Liefering reichte aufgrund der hervorragenden Tordifferenz zum Titelgewinn aus. „Herzliche Gratulation an Trainer Ronny Brunmayr und seine Mannschaft, die wirklich eine überragende Saison gespielt hat“, gratulierten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sport-Landesrat Markus Achleitner in einer Aussendung. „Dass der FC Blau-Weiß Linz mit Fabian Schubert auch den besten Torschützen und Spieler der Saison und mit Ronny Brunmayr den Trainer der Saison der 2. Bundesliga stellt, unterstreicht diesen großartigen Erfolg“, so Stelzer und Achleitner.

Torschützenkönig und zehn Siege in Serie



Auch Blau Weiß Linz-Fan Bürgermeister Klaus Luger gratulierte in den Sozialen Medien. "Niemand hätte das zu Beginn der Meisterschaft, ja nicht einmal bei Beginn der Rückrunde für möglich gehalten", so das Linzer Stadtoberhaupt. "Dank einem Frühjahr der Rekorde, dem Torschützenkönig mit 33 Treffern und besten Spieler der Saison Fabian Schubert, dem zum besten Trainer der Saison gewählten Trainer Ronny Brunmayr und einem herausragenden Mannschaftskollektiv, das unter anderem zehn Siege in Serie holte, wurde ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte erreicht. Vielen Dank an Geschäftsführer Stefan Reiter, Sportdirektor Tino Wawra, das gesamte Betreuerteam und die Vereinsführung, die hervorragend gearbeitet haben", so Luger, der sich mit Stadionbau und Titelgewinn auch über ein "solides Fundament" für den Bundesliga-Aufstieg freut. Daran heiße es nun in den nächsten Jahren mit dem nötigen Realismus aber auch der verdienten Zuversicht weiterzuarbeiten.