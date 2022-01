Nach dem Abgang von Lukas Grgic gab der LASK am Mittwoch seine erste Neuverpflichtung für das Jahr 2022 bekannt.



LINZ. Filip Twardzik heißt der erste Winterneuzugang des LASK. Der in Deutschland aufgewachsene Tscheche wechselt vom slowakischen Tabellenzweiten Spartak Trnava nach Linz. Beim LASK erhält der 28-jährige Abwehrspieler einen Vertrag bis 2025.

„Wurde herzlich aufgenommen“



LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic freut sich über den gelungenen Wechsel: „Filip konnte bereits in mehreren Ländern Erfahrung sammeln und ist defensiv flexibel einsetzbar. Dass er Deutsch spricht, ist ein weiterer Pluspunkt, er wird sich schnell in die Mannschaft integrieren.“

„Mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten wird Filip unser Spiel bereichern. Obwohl er Defensiv-Spieler ist, stellt er zudem regelmäßig seine Torgefahr unter Beweis“, sagt Cheftrainer Andreas Wieland über den Neuzugang.

„Beim LASK ist in den letzten Jahren Großes entstanden, der Klub ist regelmäßig international vertreten. Für mich als Spieler ist das eine sehr spannende Herausforderung. Ich wurde sehr herzlich im Verein aufgenommen und freue mich schon sehr, das Team kennenzulernen und in die Vorbereitung zu starten“, so Twardzik im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung.