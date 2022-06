Kantersieg des LASK in Enns: 14 Tore zum 92. Geburtstag für Ennser Kicker.

Die Ennser Kicker hielten gut dagegen, mussten sich dem Bundesligisten aber deutlich geschlagen geben.

Foto: Reischl

hochgeladen von Benjamin Reischl

850 Zuschauer, prächtiger Sonnenschein, eine Autogrammstunde und ausgelassene Stimmung sowie ein top organisiertes Spiel des LASK in der Region: Der Ennser Sportklub warf beim Spektakel gegen den LASK alles in die Waagschale. Sportlich gab es für den Bezirksligisten Enns gegen die Bundesliga-Kicker der Athletiker wenig überraschend nichts zu holen, dennoch verkaufte man sich nicht unter Wert, denn Tormann Marco Heller verhinderte mit starken Paraden ein noch deutlicheres Ergebnis, dennoch blieb den Ennsern der Ehrentreffer verwehrt.

Nach Schlusspfiff nahmen sich die LASK-Kicker dann für die Fans Zeit, posierten für Fotos, schrieben fleißig Autogramme – ein gelungener Auftritt für Enns und den LASK in der ältesten Stadt Österreichs.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer sah insgesamt 14 Treffer seiner Athletiker.

Erster Eindruck für Kühbauer

Für LASK-Coach Didi Kühbauer war der Test die Möglichkeit, nach der ersten Trainingswoche den Spielern Einsatzzeiten zu geben und nach Seitenwechsel ordentlich durchzuwechseln. Beim LASK debütierten zudem die Neuen: Philipp Ziereis, Nemanja Celic, Filip Stojkovic. Die Stürmer Thomas Sabitzer und Keito Nakamura waren gegen Enns nicht mit von der Partie.