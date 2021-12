Am Freitag öffnen neben den Gasthäusern auch die Hotels wieder ihre Pforten für Touristen. Im Lockdown durften nur Geschäftsreisende in den Linzer Hotels nächtigen – ein Rundruf.

LINZ. "Wir haben kaum 20 Prozent Auslastung erreicht. Ich möchte gar nicht wissen, wie es da anderen geht", so Tanja Waldhör. Die ibis styles-General Managerin hat ihr Haus in unmittelbarer Nähe des WIFI Linz und durfte daher im Lockdown auch Kursteilnehmer im Hotel begrüßen. Auch im Motel One am Linzer Hauptplatz stellte sich die Lage in den letzten Wochen ähnlich dar. "Wir blieben mit einer Auslastung unter 20 Prozent weit hinter dem positiven Belegungstrend nach dem Restart im Sommer", heißt es aus der Motel One-Zentrale. Im Park Inn by Radisson am Hessenpark war die Buchungslage aufgrund im Lockdown ausgefallener Meetings und Kongresse "bei den Geschäftskunden weit unter dem Niveau vergangener Jahre", so Hotel-Direktor Georg Bailer. Konkrete Zahlen wollte man gegenüber der BezirksRundSchau Linz nicht nennen.

Nur wenig Andrang erwartet

Im Park Inn erwartet man sich auch mangels abgesagter Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen keine größeren touristischen Andrang über die Weihnachtstage. Derzeit sei noch eine Verunsicherung der Gäste spürbar. In Park Inn und im Motel One erwarte man sich "dementsprechend mehr kurzfristige Buchungen über die Weihnachtsfeiertage".

"Das ist zu wenig"

"Zum Glück buchen jetzt wieder einige Familien, die Verwandte besuchen, aber das ist zu wenig. Vor allem, da es keine Weihnachtsmärkte gibt", sagt Waldhör, die auch den Ausfallbonus kritisiert. "Wir haben in Normalzeiten so gute Umsätze, da hilft uns das bisserl Bonus auch nicht über die Runden."