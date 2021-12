Die Zeitschrift "À la carte – Das Magazin für Ess- und Trinkkultur" zeichnete im Dezember gleich zwei Linzer Bäckereien als beste Adresse für Brot und Gebäck in Österreich aus.

LINZ. Sowohl die Traditionsbäckerei Brandl als auch Bio-Holzofenbäckerei Gragger wurden unter die Top-6-Bäckereien Österreichs gewählt. "Handarbeit, keineFertigmischungen, keine weiten Lieferwege und vor allem nur regionale Zutaten", lobt das Magazin "À la carte" die Backkunst von Bäckermeister Franz Brandl, dem in Linz auch stets in der Schaubäckerei über die Schulter gesehen werden darf. Die Bio-Bäckerei Gragger überzeugte mit etwa mit ihrem selbst konstruierten Holzbackofen, in dem gebacken werde "wie früher: mit biologischen Rohstoffen, auf Sauerteig-Basis, mit der Hand und im Holzofen".