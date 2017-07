Rox: Heiße Nächte mit Musik und Barbecue

27.07.2017, 00:00 Uhr

Coole Drinks, frische Steaks vom Lavasteingrill, gschmackige Burger, Salate und mehr gibt’s im Rox. Wir verlosen im Rahmen der Aktion "Treffpunkt Gastgarten" vier Gastro-Gutscheine im Wert von je 25 Euro.

Zu den angesagtesten Innenstadt-Lokalen zählt das Rox Bar & Grill seit mittlerweile fast zehn Jahren. Gemütlich essen, trinken und feiern kann man hier auch in der heißen Jahreszeit: „Unser Lokal war als reines Barkonzept etabliert, bevor wir uns 2014 dazu entschlossen haben, ein gut durchdachtes Küchenangebot zu integrieren. Mittlerweile haben wir uns mit dem Bar & Grill-Konzept gut positioniert und somit eine Bestätigung für diesen wichtigen Schritt der Angebotserweiterung bekommen. Unsere 45 Gastgarten-Sitzplätze sowie die offenen Portale sind für uns enorm wichtig, um auch im Sommer ein gutes Ambiente zu liefern“, sagt Andreas Leitner vom Rox-Betreiberteam.

Programm-Highlights

Kontakt

Das Lokal hat von Dienstag bis Samstag sowie vor Feiertagen jeweils ab 17 Uhr geöffnet. Bis 22 Uhr werden Salate und Köstlichkeiten vom Lavasteingrill, wie Burger, Steaks und Ribs serviert, bevor es nahtlos in den Barbetrieb weitergeht. Musikalisch orientiert sich das Rox im kommerziellen Musikbereich der Genres Rock und Pop. Jeden Dienstag steigt ab 22 Uhr die beliebte Karaoke-Show. Immer wieder werden auch Motto-Events und Live-Performances im Programm integriert. So auch am Montag, 25. September 2017, wenn niemand Geringerer als Chartstürmer James Cottriall im Zuge seiner Europa-Tournee ein Live-Konzert mit all seinen Hits im Rox spielt. Auch alle Sportfans kommen im Rox in Linz auf ihre Kosten, denn die größten Sportereignisse werden auf sechs großen Bildschirmen und Großbildleinwänden live übertragen.Graben 18, 4020 LinzTel.: 0664/1667807Web: rox-musicbar.com