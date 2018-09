"Anweisungen retteten das Leben von Renate"

19.09.2018, 17:53 Uhr

Schlag auf Schlag

Jeder kann in so eine Situation kommen. Dann geht es Schlag auf Schlag und jede Sekunde zählt. Das zeigt auch der Fall von Helmut Eibl. „Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken und habe einfach funktioniert.“ Mitten im Schlaf hörte das Herz seines Lebensgefährten Hans Lang auf zu schlagen. Wie auf Knopfdruck erkannte er den Ernst der Lage. „Ich wählte den Notruf und begann sofort damit, Hans wiederzubeleben. Es waren bange Momente, in denen du nicht lange nachdenkst und einfach funktionierst.“ Als die Rettungssanitäter und der Notarzt eintrafen, hat Lang wieder geatmet. Eine perfekte Rettungskette war dafür verantwortlich, dass Lang wieder Kraft schöpfte und Schritt für Schritt ins Leben zurückkehrte.