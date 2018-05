Fußgängerin in Linz von Bus angefahren

05.05.2018, 08:53 Uhr

Die Frau (50) ging über die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Buslenker hupte und versuchte zu bremsen – erfasste aber die Fußgängerin.

LINZ. Wie die Polizei schildert, war der Bus am 4. Mai 2018 kurz nach 15 Uhr in Linz auf der Unionstraße Richtung Hamerlingstraße unterwegs und überquerte die Unionkreuzung laut Zeugenaussagen in gerader Richtung bei Grünlicht.Der Buslenker sah eine Fußgängerin in einer Entfernung von etwa fünf Meter von rechts auf die Fahrbahn gehen, gab Hupsignale und leitete eine Notbremsung ein.Die 50-jährige Linzerin blickte laut Zeugenaussagen beim Betreten des Schutzweges zu Boden und reagierte nicht auf die Signale des Busses. Sie wurde vom Bus erfasst und zu Boden geschleudert.Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in den Med Campus III gebracht.