Großer Andrang beim Floorball-Nachwuchstraining

05.10.2017, 20:13 Uhr

Zwischen 17 und 20 Uhr tummelten sich nicht weniger als 55 Kinder (!!!) im U9 und U15/U13 Training.3 Trainer, 2 Co-Trainer und 2 Torhüter-Trainer waren im Einsatz und beschäftigten die Kids.„Wenn das so weiter geht, müssen wir die Stadt Linz und die Schule um mehr Trainingszeiten bitten“, so Nachwuchsleiter Armin Raditschnig. „Noch dazu waren wir diese Woche in 2 Schulen am Bindermichl unterwegs und haben da 16 Klassen betreut. Wir gehen davon aus, dass bald weitere Kids zu uns kommen werden“, so Raditschnig weiter.Schon kommenden Mittwoch und Donnerstag geht es in der Koref-Schule weiter. Für die U9 und Anfänger geht es um 17:00 los.Informationen sind auf der Webseite www.uhclinz.at zu finden.