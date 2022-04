TAMSWEG.

Die Bürgermusik Tamsweg unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Christian Berchthaler konnte sich am Karfreitag bei der öffentlichen Generalprobe sowie am Ostersonntag beim Konzert nach zweijähriger Corona – Pause, mit einer sehr stattlichen Anzahl von Gästen erfreuen. Obmann Leo Moser durfte eine große Anzahl von Ehrengästen und Ehrenmitglieder der Bürgermusik in der Großsporthalle begrüßen.

Zu den Höhepunkten zählten unter anderem das bravourös gemeisterte Flötensolo von Hannah Pertl („Der Karneval von Venedig“). Ein weiteres Highlight war die Uraufführung des „Tamsweger Bürgermarsches“ -einer Komposition von Ehrenkapellmeister Josef Trausnitz. Neben der „Ouvertüre zur Oper Carmen“ und dem Konzertwalzer „Estudiantina“ wurde in der zweiten Halbzeit der Soundtrack von „Children of Sanchez“ mit den Solisten Thomas Steinwender, Pertl Hubi und Pertl Helmut dargeboten. Beim Werk „Queen oft the Dolomites“ brillierte Theresa Planitzer als Dirigentin nach erfolgreich abgeschlossener Kapellmeisterprüfung. Eine von drei Zugaben war der „Lungauer Polizeimarsch“, diesen widmete Komponist und Kapellmeister Christian Berchthaler allen aktiven und pensionierten Bediensteten der Polizei und Gendarmerie im Lungau. Eine weitere Zugabe war das Stück „My Dream“, das von Christian Lackner am Flügelhorn gefühlvoll dargeboten wurde.

Ehrungen:

Die Bürgermusik Tamsweg kann sich über einige Neuaufnahmen freuen. Vorgestellt wurden Brugger Ullrich, Gappmaier Selina, Gautsch Niklas, Keidel Anna, Lasshofer Martin, Löcker Michaela, Seifter Christian, Brugger Valentin, Gruber Martina, Kocher Bernhard, Schmid Niko, Kühn Gilbert, Maier Stefan, Stolz Rudolf.

Das Jungmusiker Leistungsabzeichen in Bronze des Salzburger Blasmusikverbandes erhielten:

Lasshofer Martin, Gappmaier Selina, Gautsch Niklas, Löcker Michaela, Brugger Ullrich, Decker-Feiel David, Pflugbeil Simon, Brugger Valentin, Gruber Martina, Schweiger Julian, Eisner Karoline, Kühn Gilbert

Das Jungmusiker Leistungsabzeichen in Silber des Salzburger Blasmusikverbandes erhielten:

- Prodinger Barbara, Lasshofer Martin, Gautsch Niklas, Pflugbeil Simon, Löcker Hannes

Das Jungmusiker Leistungsabzeichen in Gold des Salzburger Blasmusikverbandes erhielt:

- Gruber Anna Maria

Das Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in Bronze für 10 Jahre Mitgliedschaft:

- Theresa Planitzer, Wagger Stefan, Zechner Christina, Luginger Markus

Das Verdienstzeichen in Silber der Bürgermusik Tamsweg - 20 Jahre Mitgliedschaft:

- Fritz Andreas, Gappmaier Bernd, Lerchner Peter, Santner Philipp jun., Gappmaier Karl jun.

Das Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft:

- Jeßner Herbert

Das Verdienstzeichen in Silber der Bürgermusik Tamsweg - 30 Jahre Mitgliedschaft:

- Santner Peter, Gappmaier Hannes, Wieland Martin

Marketenderinnen Brosche:

- Macheiner Jasmin, Brandstätter Johanna

Kapellmeisterbrief des Salzburger Blasmusikverbandes:

- Planitzer Theresa

Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in Gold - 40 Jahre Mitgiedschaft:

- Löcker Johann, Pertl Helmut

Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in Gold - 40 Jahre Mitgiedschaft:

- Santner Philipp sen.

Dankesmedaille in Bronze:

- Gappmaier Bernd

Dankesmedaille in Gold:

- Johann Berchthaler

Verdienstzeichen des Österreichischen Blasmusikverband in Silber:

- Pertl Hubi

Leo Ertl Medaille in Gold

- Anton Pfeffer